Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yüksekova'da kar: 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı.
Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde çalışma başlattı.
İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz