Açıklama, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından geldi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre Bozcaada'dan saat 14 ve 18 seferleri ile Geyikli'den saat 15 ve 19 seferleri iptal edildi.

Ayrıca Gökçeada'dan saat 13 ve 17'de yapılacak seferlerle Kabatepe'den 15 ve 19 saatlerindeki seferler de gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

