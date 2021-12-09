Kaza, Üsküdar, Zeynep Kamil Mahallesi, Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Aracın içerisinde bulunan 1'i yabancı uyruklu 3kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında arkadaşını görüntülü aradı

Yaralılardan 1'i, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bir yakınını görüntülü arayarak konuşmaya çalıştı.

Sağlık çalışanlarının tüm uyarılarına rağmen telefonu kapatmayarak konuşmaya devam eden kazazede, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa binene kadar telefondaki arkadaşıyla görüntülü konuşmaya devam etti.

Kaza sebebiyle otomobilden sızan yakıt ve yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlanarak temizlendi.

Polis ekipleri otomobili kimin sürdüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.