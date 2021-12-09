Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, refüje çıkıp ağaca çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ulaşan ekipler, refüjdeki ağaca çarparak durmuş otomobili buldu. Ekipler, otomobil ve çevresinde yaptıkları kontrollerde kimseyi göremedi.
Polis, yaralı olarak kaçtığı sanılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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