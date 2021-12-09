Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 04:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de malzeme deposunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de bir organizasyon firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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