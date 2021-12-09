Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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