Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki hafta önce Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, D.Y, M.Ö, İ.G, Ö.D, Y.T, A.B, B.D. ve F.D., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.