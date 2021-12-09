Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Edirne merkezli 6 ilde FETÖ gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki hafta önce Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, D.Y, M.Ö, İ.G, Ö.D, Y.T, A.B, B.D. ve F.D., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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