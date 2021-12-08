Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, ekipler bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelileri, kurumlarından ihraç edilen komiser H.B, komiser yardımcısı A.D, polis memuru M.D ve matematik öğretmeni H.İ'yi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Yunanistan
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