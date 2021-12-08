Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Askeri bölgede yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince birinci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan 2 PKK şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Elçili köyü yakınlarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri S.H. ve F.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG Yunanistan Terörle Mücadele
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