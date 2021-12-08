Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şinasi Mahallesi Şehit Hakan Kılıç Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta farklı markalarda ve bandrolsüz şekilde 140 koli içerisinde toplamda 1 milyon 400 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Sürücü Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.