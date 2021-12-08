Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan araçta 1,4 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 milyon 400 bin adet boş makaron ele geçirdi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şinasi Mahallesi Şehit Hakan Kılıç Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta farklı markalarda ve bandrolsüz şekilde 140 koli içerisinde toplamda 1 milyon 400 bin adet boş makaron ele geçirdi.
Sürücü Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron
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