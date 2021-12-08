Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da örtü yangını: Çevredeki evler tahliye edildi
[Fotoğraf: DHA-AA]
Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangına müdahale eden ekipler, çevredeki evleri tedbir amacıyla tahliye etti.
Dirlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, TİSKİ ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Evler tahliye edildi
Rüzgarın etkisiyle zaman zaman etkisini artıran yangına müdahalede bulunan ekipler, çevredeki evleri tedbir amaçlı tahliye etti.
Mahalledeki evinde yalnız yaşayan ve yatağa bağımlı olan Hanife Çakır, yangından etkilenmemesi için ekiplerin yardımıyla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgeye gelen Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilgililerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Etiketler: Yangın
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