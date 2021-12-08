Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da, resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devlet Demir Yollarından 800 metre sinyalizasyon haberleşme kablosu ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünden 15 hidrat vana çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
50 saatlik kamera kaydı izleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen malzemeler ise resmi kurumlara teslim edildi.
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