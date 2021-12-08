Samsun Esentepe Mahallesi'nde yaşayan M.L., sabah 130 küçükbaş hayvanının ahırda olmadığını fark ederek jandarmadan yardım istedi.

Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Komando Bölük Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dron ve iz takip köpeğinin yardımıyla 4 saatlik çalışma yürüttü.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler yaptıkları aramalarda, hayvanları Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde ormanlık bölgede bir alana toplanmış buldu.

Mağdur M.L. ve ailesi, krediyle aldıklarını söyledikleri hayvanlarını bulduğu için jandarma ekiplerine teşekkür etti.