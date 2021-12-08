Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 130 kayıp küçükbaş hayvan dronla bulundu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Asarcık ilçesinde kaybolan 130 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Samsun Esentepe Mahallesi'nde yaşayan M.L., sabah 130 küçükbaş hayvanının ahırda olmadığını fark ederek jandarmadan yardım istedi.
Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Komando Bölük Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dron ve iz takip köpeğinin yardımıyla 4 saatlik çalışma yürüttü.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler yaptıkları aramalarda, hayvanları Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde ormanlık bölgede bir alana toplanmış buldu.
Mağdur M.L. ve ailesi, krediyle aldıklarını söyledikleri hayvanlarını bulduğu için jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Samsun
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