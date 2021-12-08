Sarıgöl Mahallesi'nde 21 yaşındaki Y.E.D.'nin 5 Aralık Pazar günü otomobilinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüphelinin 18 yaşından küçük E.S. olduğunu belirledi.

Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.S. ile birlikte olayla bağlantılı olduğu belirtilen ve 5'i 18 yaşından küçük 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Otomobillerinin benzerliği nedeniyle öldürüldü

Söz konusu adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada, şüpheli E.S.'nin, Selçuk B. isimli başka bir şahısla husumetli olduğu ve onu silahla öldürmeyi amaçladığı, otomobillerinin benzerliği nedeniyle maktul Y.E.D.'yi Selçuk B. zannederek silahla öldürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Bu arada çevredeki güvenlik kamera kayıtlarında, maktul Y.E.D.'nin kullandığı aracın, saldırıdan sonra park halindeki bir otomobile çarparak durması ve şüpheli E.S.'nin olay yerinden kaçmasına ait anlar yer alıyor.