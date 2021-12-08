Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Belören beldesinde M.Ç.'nin, ikametinde izinsiz ve ruhsatsız olarak silah, mühimmat imalathanesi ile tamir atölyesi bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen jandarma ekipleri M.Ç.’nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 av tüfeği, 4 tabanca gövdesi, 14 tüfek tetik tertibatı, 13 tüfek dipçiği, 5 tüfek namlusu, 7 tabanca namlusu, 6 tabanca üst kapağı, 53 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 31 adet 9 mm tabanca şarjörü, 73 tüfek fişeği, 10 kurusıkı tabanca mermisi, 1 freze makinesi, 1 metal el dedektörü, 41 silah tamiri ve yapımında kullanılan muhtelif alet-edevat ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alırken, M.Ç. de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.