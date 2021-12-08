Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 10-20, hamsinin kilogramı 20-35, barbunyanın 30-35, mezgitin 35-50, sarganın kilogramı ise 40-50 liradan satılıyor.

Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Örseloğlu, sezon başladığında bol miktarda çıkan hamsiyi bulamadıklarını, şu anda az miktarda avlanabildiği için hamsi fiyatlarının arttığını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Örseloğlu, "Dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bunların da etkisi oluyor. Denizin biraz daha soğuması lazım ama o da soğumuyor. Bu hava şartlarından dolayı balık da olmuyor, kaçıyor" dedi.