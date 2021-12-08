Hurdacılar Sitesi'nde bir atık kağıt toplama deposunda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.