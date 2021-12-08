Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da atık kağıt deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki hurdacılar sitesinde bir atık kağıt toplama deposunda yangın çıktı. Yangın hasara neden olurken 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Hurdacılar Sitesi'nde bir atık kağıt toplama deposunda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Kolonya içti, hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz