Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'da polis, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, iş yerinden hırsızlık, silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermi bulundurma, kasten yaralama, silahla tehdit suçlarından 19 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına hükümlü bir şahıs, 16 yıl 10 gün hapis cezasına hükümlü bir kişi, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü 2 şüpheli olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
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