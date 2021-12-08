Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahte içki üretenlere operasyon
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1715 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste, 1715 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ev sahibi S.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte Alkol Sahte İçki
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