Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dün gün boyunca fırtına ve şiddetli yağmur etkili oldu.

Fırtınanın hızı Kemer ilçesinde 130 kilometreye ulaşırken, yağış en çok metrekareye 206 kilogram ile Döşemealtı'na düştü.

Kent genelinde etkili olan yağmur ve fırtına tarım arazilerini de etkiledi. Döşemealtı, Serik, Muratpaşa, Kumluca ilçelerinde çilek, domates seraları zarar gördü. Serik ilçesindeki naylon seraların örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı, seralar yağmur suyuyla doldu.

Serik ilçesi Belek bölgesinde çilek üretimi yapan Ahmet Kol, 30 yıldır çiftçilik yaptıklarını, 7 dönüm çilek serasının naylonlarının fırtına nedeniyle tamamen yırtıldığını söyledi.

Kilosu 20-25 lira civarında olan çileğinin tamamen su altında kaldığını belirten Kol, “Ürün olarak zararım 60-70 bin lira civarında. Bir tünel seranın naylon örtüsü bugün 700 lira. Naylon örtüsü ve ürün maliyetiyle birlikte ortalama kaybım 100 bin lira. Çilekler yağmur nedeniyle dipten çürüyeceği için tamamen sökülüp çöpe dökülecek" dedi.