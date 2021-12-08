Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Orman yangınında alevlerin sıçradığı 2 ev küle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin Fındıklı ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevlerin sıçradığı 2 ev küle döndü
Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti. Alevlerin sıçradığı 2 ev yandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Rize Yangın
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