Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minibüs devrildi. Yaşanan trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.
Erdal Okman yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elbistan-Malatya kara yolu Sevdilli mevkiinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 23'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz