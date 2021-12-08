Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Bahçe ilçesi Arıklıkaş köyü mevkiinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Refüje çarparak durabildi

Kara yolu üzerinde bir süre savrulan saman yüklü tır, yolun sağ tarafındaki refüje yan yatarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yan yatan tırda maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.