Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de kaygan yolda kontrolden çıkan tır devrildi
Osmaniye’de otoyolda seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Bahçe ilçesi Arıklıkaş köyü mevkiinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Refüje çarparak durabildi
Kara yolu üzerinde bir süre savrulan saman yüklü tır, yolun sağ tarafındaki refüje yan yatarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yan yatan tırda maddi hasar oluştu.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yağış
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