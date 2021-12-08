UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Edirne Selimiye Camii'nde, restorasyon süreci başladı.

446 yıllık cami, teknik ve estetik özellikleriyle mimarinin zirve örnekleri arasında yer alıyor.

Bu sebeple Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon projesini detaylı bir incelemeyle hazırladı. İhya çalışmaları, Bilim Kurulu gözetiminde sürecek.

Kubbe ve revakları elden geçirilecek

Caminin kubbe ve revaklarındaki kurşun kaplamalar tek tek kontrol edilecek. Yapıda taş aşınmaları, kırık, çatlak ve korozyon hasarları varsa müdahale edilecek. 4 minare de bakıma alınacak.

Ahşap doğramalar ve camlar elden geçirilecek. Zemin döşemeleri ve kalem işleri ise aslına uygun şekilde yenilenecek.

Tarihi cami, yaklaşık 3 yıl sürmesi öngörülen restorasyon süresince ibadete ve ziyarete açık olacak.