Kaza, sabah saatlerinde Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 yaşındaki Uzman Çavuş Veli Çil yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen 60 yaşındaki Ahmet Akkaya'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Elif Akkaya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücüler Ahmet Akkaya ve Veli Çil ise ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.