Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuvvetli rüzgar cami minaresini yıktı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Caminin çatı ve duvarlarında da hasar oluştu.
Ulaş ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle dün gece ilçe merkezinde Hürriyet Mahallesi üzerinde bulunan Hatipler Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı.
Caminin çatı ve duvarlarında da hasarlar oluştu. Olay sırasında cami etrafında kimse bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. İlçede bulunan bazı seralarda da hasar oluştu.
İlçe sakinlerinden Yunus Tunca, "Camimizin minaresi aşırı rüzgar nedeniyle yıkıldı. Herhangi bir can kaybı yoktur. Ben de sabah çarşıya giderken fark ettik" dedi.
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