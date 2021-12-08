Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankaray'da yenileme çalışması: 11-12 Aralık'ta çalışmayacak
[Fotoğraf: AA]
Başkent'in raylı ulaşım hattı Ankaray'da yenileme çalışması başlıyor. Ankaray, çalışmalar nedeniyle 11-12 Aralık tarihleri arasında hizmet veremeyecek.
Ankaray'da makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapılacak.
Çalışma, 11-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
EGO Genel Müdürlüğü, AŞTİ-Dikimevi arasında 300 hat numaralı otobüsün kullanabileceği bilgisini paylaştı.
Mağduriyet yaşanmaması için 300 numaralı otobüs hattında ek seferler düzenleneceği de vurgulandı.
Etiketler: Ankara
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