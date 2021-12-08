Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta cami minaresi fırtınada yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Hatipler Camii'nin minaresi, gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle yıkıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde dünden beri aralıklarla görülen fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hürriyet Mahallesi'ndeki Hatipler Cami'nin minaresi, fırtınanın etkisiyle yıkıldı. Caminin çatısı ve duvarlarında da hasarlar oluştu.
Ayrıca bir serada hasar meydana geldi.
Hatipler Camisi imam hatibi Murat Güveç, ilçede devam eden rüzgarın gece kuvvetini artırdığını belirterek, "Çok şükür, can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Rabb'im daha kötü belalardan esirgesin." dedi.
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