Bayburt'a bağlı Saraycık köyünde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hortumun da çıktığı bölgede 5 evin çatısı uçtu, elektrik trafosu zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Dün akşam saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatılarının uçtuğunu söyleyen köy muhtarı Hacı Arif Öztürk, köyde elektriklerin kesildiğini ve geceyi karanlıkta geçirdikleri bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AA]

Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylere giderek hasar tespit çalışması yaptı, elektrik firması yetkileri de trafoda oluşan arızayı gidermeye çalıştı.