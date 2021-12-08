Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta hortum yıktı geçti
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle hortum oluştu. Rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, elektrik trafosuna zarar verdi.
Bayburt'a bağlı Saraycık köyünde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Hortumun da çıktığı bölgede 5 evin çatısı uçtu, elektrik trafosu zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Dün akşam saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatılarının uçtuğunu söyleyen köy muhtarı Hacı Arif Öztürk, köyde elektriklerin kesildiğini ve geceyi karanlıkta geçirdikleri bilgisini verdi.
[Fotoğraf: AA]
Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylere giderek hasar tespit çalışması yaptı, elektrik firması yetkileri de trafoda oluşan arızayı gidermeye çalıştı.
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