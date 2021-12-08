Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'ye turistik kolaylıklar kapsamında getirilen, süresi içinde yurt dışına çıkarılmayan ve yurt içinde usulsüz kullanılan yabancı plakalı lüks araçlar takibe alındı.

Bu kapsamda başlatılan çalışmada, yabancı plakalı araçlarda usulsüzlük ve suistimallerin önlemesi için gelen ihbarlar ve istihbarat bilgileri, önceki denetimlerin sonuçları ve bakanlık veri tabanları titizlikle incelendi.

Türkiye'ye getirilen bazı taşıtların sürücülerinin, kısa süre sonra taşıtlarını gümrük gözetimine bırakmadan veya taahhütname vermeden taşıtsız olarak yurt dışına çıkış yaptıkları belirlendi.

14 ilde eş zamanlı operasyon

Taşıtların ülke içinde olup olmadığını, şoförün ülkeden çıkış yapıp yapmadığını araştıran ekipler, şüpheli araç ve kişileri tespit etti. Araç ile kişilerin adres ve konum tespitinin ardından operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Mersin, Adana, Hatay, Muğla, Aydın, Samsun, Trabzon ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 otomobile el koyuldu

Operasyonun ardından yasalara aykırı olarak yurt içinde kullanılan, lüks otomobillerin de olduğu 13 otomobile el koyuldu.

Operasyonlarda ele geçirilen araçların kullanım durumuna göre sahipleri hakkında, 'Gümrük Kanunu'nu ihlal'den idari işlem ya da 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu ihlal'den adli işlem gerçekleştirildi.

İdari işleme konu araçlar öngörülen para cezası ödenerek yurt dışına çıkarılabilirken, adli işleme konu araçlar, yargılama sonucunda mülkiyeti kamuya geçirilerek satılabilecek. Bakanlık yetkilileri, bu tür araçlara yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.