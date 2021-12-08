Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Binlerce kilo sahte deterjanı piyasaya süreceklerdi: 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi. Adreste yaklaşık 10 bin kilogram temizlik ürünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.
İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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