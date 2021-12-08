Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 47 kilo 708 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri tarafından Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı mahallesine operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu arazide toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 94 paket halinde 47 kilo 708 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:18
- 11:14
- 11:12
- 11:11
- 11:10
Sıradaki Haber
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Eksi 18 dereceye düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz