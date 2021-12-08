Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Eksi 18 dereceye düştü
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde etkili olacak yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağını açıkladı.
Kuzey ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
En soğuk il Ardahan oldu
Bu arada, bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Ağrı'da 11, Kars'ta 9, Erzurum'da 2, Iğdır ve Tunceli'de sıfır, Erzincan'da 7 derece ölçüldü.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 11, Kars'ta 8, Erzurum'da 6, Ardahan'da 2, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Yağış
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