Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yunus ve Selçuk Karakuş, işlerinden evlerine kendi servis araçları ile döndüğü esnada markete uğrayıp alışveriş yapmak istedi.

Bu durumu fırsat bilen bir hırsız tornavida ile aracın kapısını zorlayarak içeriye girdi ve araçta bulunan telefon, teyp, saat gibi değerli şeyleri çalmaya başladı.

Soda içen hırsız bir süre sonra gelen araç sahipleriyle burun buruna geldi. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran iki akraba, kaçmaya çalışan hırsızı yakalayıp polis haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı gözaltına aldı.

"3 harfliler sandım, canlı hırsızmış harbiden"

Araç sahibi olan akrabası ile markete giren Selçuk Karakuş, olay anını şöyle anlattı:

"Araca doğru giderken gözümün önüne perde gibi bir şey gözüktü, kendini atmaya çalıştı. Kafasını da duvara vurdu kaçarken. Yabancı birini görünce ben inanamadım 3 harfliler sandım, gölgeden baktım canlı hırsızmış harbiden. Bu kadar rahat olmamalı ben evime tereddüt ederek giriyorum bir şey yapmadık sonuçta insan dedik. Ama kaçarken ayağıma takıldı kafasını vurdu. Bana yalvardı, 'elini ayağını öpeyim' dedi ama bırakmadık. Devletimiz büyüktür elinden geleni yapar dedik."

"Arkadaşlarım şaka yapıyor sandım"

Araç sahibi Yunus Karakuş ise, 10 dakikalık süre zarfında hırsızın araca girdiğini aktardı.

Karakuş, "Daha önceden 16 tane suç kaydı varmış. Geçen hafta da başka bir araçtan telefon çalmış. benim ortalama 4 veya 5 bin TL’lik zararım var. Gece yine karakola gideceğiz. Polis daha önce çalınan eşya sahiplerine ulaşmış hep beraber ifade vereceğiz. Arabada yakaladığımız için hırsızlık teşebbüsü suçu oluyormuş bu sanırım. Rahat rahat soda içiyor birde içeride. Ben arkadaşlarım şaka yapıyor sandım." dedi.