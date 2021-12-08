İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir ikamette tarihi eser bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 250 sikke, hayvan ve insan figürlü 20 heykel ile 420 heykelcik ve çeşitli objeler ele geçirdi.

Polis ekipleri, Suriye uyruklu bir kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.