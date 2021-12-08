İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynattığı ve tefecilik yaptığı belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Kimliği saptanan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda; 3 POS cihazı, 1 yasa dışı bahis kupon yazma makinesi, 27 bin 350 TL, 2 bin 720 euro, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan polis ekiplerince gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.