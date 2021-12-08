Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda gece başlayan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı'nda alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.
50 dönüm alan zarar gördü
Milli Parklar Müdürlüğü çalışanları ile köylülerin de müdahale ettiği yangın sabaha karşı söndürüldü.
Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
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