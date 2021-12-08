Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı'nda alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.

50 dönüm alan zarar gördü

Milli Parklar Müdürlüğü çalışanları ile köylülerin de müdahale ettiği yangın sabaha karşı söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.