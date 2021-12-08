İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta şüphelilerin sahte temizlik ürünleri sattığını belirledi. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese dün operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri 600 bin TL

Depo olarak kullanılan alanda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu değerlendirilen 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 8 kilogram ağırlığında sıvı deterjan, 3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, sahte temizlik ürünleri ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden sergilendi.