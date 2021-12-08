Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donmak üzere olan köpeklerin yardımına jandarma koştu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de donmak üzere olan anne köpek ile 8 yavrusunun yardımına jandarma ekipleri yetişti. İlk müdahalesi yapılan köpekler daha sonra hayvan barınağına götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kent merkezine bağlı Yukarı Çavuşlar köyünde bir köpeğin yeni doğum yaptığı ve 8 yavrusuyla bakıma ihtiyaçları olduğu ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, donmak üzere olan köpek ve 8 yavrusuna ilk müdahalede bulundu.
Ekipler, daha sonra anne köpek ve yavrularını kent merkezindeki hayvan barınağına teslim etti.
Etiketler: Bingöl
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