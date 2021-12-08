Kırşehir’de zirai don ve hastalık yaşanmaması sayesinde bu yıl verimli geçen üretim sezonunda, 26 bin dekarda 4 bin 700 ton ürün elde edildi.

Hasadın tamamlanması ve ağaçların yapraklarını dökmesiyle, üreticilerin hastalıkla mücadele çalışmaları başladı.

Başta ince kabuklu ve lezzetli ceviziyle ünlü Kaman olmak üzere Mucur ve diğer ilçelerde üreticiler, kapama ceviz bahçelerinde "bordo bulamacı" işlemi uyguluyor.

Ağaçların yenilenmesi sağlanıyor

Kaman Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Arif Göçmen, ağaçlara güz ve ilkbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez bordo bulamacı atıldığını söyledi.

Bu uygulamayla daha çok verim elde edildiğini vurgulayan Göçmen, "Kasım sonundan itibaren ceviz ağaçlarına bakır sülfat ve sönmüş kireçten oluşan ilacın suyla karışımıyla elde edilen 'bordo bulamacı' dediğimiz karışım atılıyor. Ağaçların dalları arasında kalmış larvaların yok edilmesine katkı yapıyor. Ben Kasım sonunda attım. Aralık ayı ortalarına kadar bordo bulamacı kullanılabiliyor" dedi.

“İnsanlara hastalandıktan sonra ilaç verilir ama bitkilerde bu fayda etmez”

Mucur ilçesinde 70 dekar kapama ceviz bahçesinde 1400 ağacı bulunan üretici Necip Dinçer’de bordo bulamacının pek çok hastalıkla mücadelede kullanıldığını söyledi.

Dinçer, ağacın kabuğunda ve gözeneklerinde yer alan bakterilerin dezenfekte edilmediği sürece ağaca zarar verdiğini anlattı:

"Kışa girerken biraz fazla, baharda ise biraz daha dozunu düşürerek ilaç veriyoruz. Bitkilerde hastalıklara karşı siz önde gitmek zorundasınız. İnsanlarda hastalandıktan sonra ilaç verebiliyorsunuz ama bitkilerde hastalandıktan sonra verdiğiniz ilacın faydasını göremiyoruz."