Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bebeğini darbeden baba için istenen ceza belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Gaziantep Son Dakika
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