Gaziantep'te bazı sosyal medya mecralarında bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Feci şekilde dayak yiyen bebek hastaneye kaldırıldı. Kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilen bebeğin hastanede tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, baba Y.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, bebeğin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Demir, bebeğin gece saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kendilerine sevkli olarak kafa travması şikayetiyle geldiğini söyledi.

Beyin kanaması tespit edilmesi üzerine bebeğin yoğun bakım takibi için hastanelerine getirildiğini dile getiren Demir şöyle konuştu:

"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."

Bebek ve anne için tedbir kararı alınacak

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur bebek ve anne için tedbir kararlarının alınacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odası'nda devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır." denildi.

RTÜK'ten yayıncılara hassasiyet çağrısı

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olayın sosyal medyada yer alan görüntüleriyle ilgili yayıncılara hassasiyet çağrısında bulundu:

"Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddetle alakalı valilik gerekli işlemleri tesis etmiştir. Elim olaya ilişkin görüntülerin medya organlarında verilmesi ise sorumlu yayıncılıkla bağdaşmamaktadır. Yayıncılarımızdan hassasiyet beklediğimizi önemle rica ederiz."