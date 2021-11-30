Sultangazi'de kuvvetli lodosun çıktığı saatlerde caddede bebek arabasıyla yürüyen bir anne, sert rüzgarın etkisiyle yolda yürümekte zorluk çekti.

Bir iş yerinin önüne geldiğinde ise kuvvetli lodos nedeniyle iş yerinin camı kırıldı. İş yerinin standı da yola savruldu.

Bu sırada iş yeri çalışanı kırılan camın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı.