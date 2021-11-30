Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bebek arabalı annenin fırtınaya karşı zor anları
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de, şiddetli rüzgara yakalanan bebek arabalı annenin zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de kuvvetli lodosun çıktığı saatlerde caddede bebek arabasıyla yürüyen bir anne, sert rüzgarın etkisiyle yolda yürümekte zorluk çekti.
Bir iş yerinin önüne geldiğinde ise kuvvetli lodos nedeniyle iş yerinin camı kırıldı. İş yerinin standı da yola savruldu.
Bu sırada iş yeri çalışanı kırılan camın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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