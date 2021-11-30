Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yapan sürücüye 13 bin 435 lira ceza
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, aracıyla drift yaparken yakalanan sürücüye 13 bin 435 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyöre Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak güvenliği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Bir okulun güvenlik kameralarından görülen olayla ilgili sürücü M.B.'ye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak, dönüş kurallarını ihlal etmekten 13 bin 435 lira ceza kesildi.
Araç ise 2 ay trafikten men edildi.
Etiketler: Drift Kahramanmaraş
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