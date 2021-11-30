Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda, bazı ikamet ve bazı araçlarda 2 kilogram eroin, 3,5 kilogram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin uyuşturucu ve tabancayı otomobilin vites kutusunda oluşturdukları gizli bölmede sakladığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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