Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Traktör hırsızları yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi'nde 150 bin TL değerinde traktörün çalınması ile ilgili 4 şüpheli yakalandı.
H.D. isimli şahsa ait traktörü çalan şüphelilerden H.S., H.V., O.Y. ve O.E, gizlendikleri evde yakalandı. Aramada, şüpheli O.E.'ye ait ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin traktörü Gemlik ilçesinde 10 bin TL karşılığında sattıkları belirlendi.
Araç, Gemlik ilçesinde bir zeytin bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
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