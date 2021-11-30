İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, kamyonlara yüklenmiş 73 bin litre kaçak akaryakıt buldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.