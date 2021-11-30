Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da şehit edilen 24 kişi için anıt yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 28 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk, 24 kişinin kabrine anıt yapıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 18 Temmuz 1993 gecesi koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve PKK'lı teröristlerce şehit edilen 24 kişinin, mezarlığına anıt yapıldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, mezarlığa 8 metre uzunluğunda mermer anıt inşa edildi.
Çalışmalarda mermerle kaplanan mezarlığın çevre duvarı yenilendi, aydınlatmalar yapıldı.
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