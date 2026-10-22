Katil İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı

Nasır Hastanesinden bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail bombardımanında yaralanan bir Filistinli, eşi ve iki çocuğuyla hastaneye getirildi.

Saldırılara ilişkin bilgi veren görgü tanıkları, Han Yunus'ta yerinden edilenlerin barındığı Mustafa Hafız okulunun bahçesine düşen bir top mermisinin aynı aileden 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu aktardı.

Ayrıca, İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçlar, Han Yunus'taki Hamed bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara ve evlere yönelik yoğun atışlar yaptı.

Yine ordu birlikleri, sabah saatlerinde Gazze kentinde, Nasr ve Rimal mahallelerinde tahliye edilmiş evleri bombaladı.