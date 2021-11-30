Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin içerisinde çakmak gazı tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle aracın tüm camları patladı, tavanı ve kapılarında da büyük hasar oluştu. Metrelerce uzağa fırlayan cam parçaları, diğer araçların üzerine yağdı.

Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

3 kişi yaralandı

Yaralanan, araç içerisindeki 3 kişi Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Patlayan otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.